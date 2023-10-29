يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة لايف في الدوري الأفريقي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة لايف في الدوري الأفريقي ، تشغل مباراة الأهلي وصن داونز اهتمام الملايين من عشاق النادي الأهلي، وتجذب بشكل خاص انتباه جمهور الكرة المصرية وعشاق الكرة في القارة الإفريقية بشكل عام. تعتبر هذه المباراة واحدة من أهم وأبرز المواجهات في عالم كرة القدم داخل القارة السمراء.

موعد مباراه الاهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

اون تايم سبورت تنقل مباراة الاهلي وصن داونز

حصلت قناة اون تايم سبورت على حقوق نقل بطولة الدوري الأفريقي ، وستقوم القناة بنقل المباراة على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي للمباراة المرتقبة.

أعلن مسئولو نادي صن داونز عن قرار سخي بفتح أبواب استاد لوفتوس في مدينة بريتوريا مجانًا أمام جماهير الفريق تماشيًا مع حماسها ودعمها للفريق في مباراته المرتقبة أمام النادي الأهلي.

وفيما يخص موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، فإنها ستُقام يوم الأربعاء القادم في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة.

وفي سياق متصل، ستنطلق بعثة النادي الأهلي في تاسعة مساء اليوم الأحد من جنوب أفريقيا بعد انتهاء مباراتها مع صن داونز في بطولة الدوري الأفريقي. وستتوجه البعثة مباشرة من استاد لوفتوس إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر. وقد تولى خالد بيبو، مدير الكرة في النادي، متابعة جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لعملية العودة بالتنسيق مع الجهاز الإداري للنادي.

وبدأ برنامج الفريق الأهلي في هذا اليوم بتناول وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا، تلاها محاضرة من المدير الفني للفريق في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا. ومن ثم، غادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرًا متجهًا إلى استاد لوفتوس للوصول في الموعد المحدد خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة لايف في الدوري الأفريقي

وفيما يتعلق بزي الفرق، فقد تم تأكيد أن لاعبي الأهلي سيرتدون الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما سيكون الحارس مُرتديًا الزي الأخضر. أما فريق صن داونز، فسيظهر اللاعبون بالزي الأصفر مع شورت أزرق وجورب أبيض، والحارس سيرتدي الزي البرتقالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

يتجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نحو مواجهة مهمة ومثيرة أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ستقام المباراة برسم ذهاب دور نصف النهائي على أرضية ملعب لوفتوس في بريتوريا، وهذه المواجهة تأتي بعدما نجح الأهلي في بلوغ هذا الدور بعد تعادله مع سيمبا التنزاني في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2 و1-1 على التوالي.

من جهة أخرى، نجح صن داونز في التأهل بعد الفوز بمباراة الذهاب على بترو أتليتكو بهدفين نظيفين ومشاركتهم في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل السلبي.

هذه المواجهة تشهد تنافسًا شديدًا ومتوقعًا بين الفريقين الكبيرين، ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في هذا اللقاء الهام.