الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع المدني الفلسطيني يحذر من تكرار انقطاع خدمات الاتصالات بغزة

المتحدث باسم الدفاع
المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم الأحد، من تكرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى في قطاع غزة، مؤكدا أنه يؤثر على طواقم الدفاع المدني وعلى حياة المواطن في القطاع بشكل عام.

txt

مجمع البحوث الإسلامية يوجّه قافلة توعية إلى الواحات البحرية لدعم فلسطين

txt

كاظم الساهر يرفع شعار لا احتفال.. والسر فلسطين

وكشف محمود بصل  في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - عن أن اليومين الماضيين كانا الأصعب منذ بدء الحرب؛ بسبب انقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع، حيث كانت طواقم العمل تتحرك بناء على سماع دوي الانفجارات في مختلف المناطق.

 

وقال إن "الطواقم الميدانية كانت تتحرك بناء على سماع أصوات الانفجارات أو من خلال قيام أحد الناجين من مناطق القصف بالذهاب إلى أحد نقاط الدفاع المدني في المدينة والإبلاغ شفهيا عن وجود قصف من منطقة ما، وعلى أثرها تتحرك فرق الإنقاذ".

 

وأشار بصل إلى أن هناك بعض الاستهدافات التي جرت ولم يكن لدى الدفاع المدني علم بها بسبب غياب الاتصالات.. مضيفا "إننا عثرنا على شهداء ومصابين أثناء جولاتنا صباح اليوم في الأماكن التي كانت تتعرض للاستهداف الليلي من جانب الطيران الإسرائيلي"، مبينا أن مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت.

 

وكانت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات قد أعلنت - في وقت سابق - أن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة صباح اليوم بعد أن انقطعت مساء يوم الجمعة خلال عمليات قصف مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

مواد متعلقة

20 ألف شخص من أجل فلسطين في شوارع روما

شاهد.. الآلاف يتظاهرون في روما تضامنًا مع فلسطين: "أوقفوا الإبادة الجماعية"

رئيس وزراء فلسطين: حماس جزء من المشهد السياسي

فلسطين تُعلن حصيلة جديدة لضحايا المواجهات في الضفة الغربية

فلسطين تُعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المُستمر على غزة

حساب الزمالك يدعم فلسطين على الرغم من خسارة إنبي

مندوب مصر بالأمم المتحدة: "طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين"

بيلا حديد تتلقى تهديدات بالقتل بسبب تضامنها مع فلسطين
الجريدة الورقية