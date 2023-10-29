المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 38

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38، وذلك عن الفترة من 21 - 27 أكتوبر الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

في إطار دور الهيئة العلمي والمجتمعي ومساهمتها في بناء جيل جديد من الفاحصين المؤهلين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة التي وضعتها الهيئة، قامت الهيئة بتنفيذ برنامج تدريبي عن " مهام هيئة سلامة الغذاء في المنافذ البحرية " وذلك لعدد 26 طالب من أوائل خريجي كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية خلال الفترة من 1 – 30 أكتوبر الجاري.

اشتمل البرنامج التدريبي على مقدمة عامة عن التعريف بقانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019، والتعريف بدور ومهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على واردات وصادرات مصر من المنتجات الغذائية، كذلك القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة والتشريعات ذات الصلة والمواصفات القياسية المصرية.

وتضمن البرنامج جانب نظري وتطبيق عملي من خلال الزيارات الميدانية في ساحات فحص الواردات والصادرات الغذائية، والتدريب وفقاً لأحدث الأساليب على طرق فحص وسحب عينات السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية المختلفة .

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 71 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 4 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وتم تسجيل 2 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم اعتماد 4 محطات وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء للهيئة، وأصدرت الإدارة 292 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الهيئة في فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بـ "التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في محطات تعبئة التمور" وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية وبدعم من مشروع "دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية TAIB، الممول من وزارة الزراعة الأمريكية" لتنمية ورفع قدرات العاملين بمحطات تعبئة التمور بواحة سيوة بمحافظة مطروح بما يؤهلهم للتوافق وتحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومن ثم سهولة إدراجهم بالقائمة البيضاء بهدف تصدير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3320 رسالة بإجمالي 135000 طن، تنوعت مابين 580 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، ثم الفول بإجمالي 3000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضاً بإجمالي 12000 طن، تليه المانجو والفراولة بـــإجمالي 6000 طن لكل منهما.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم ليبيا والسودان والمغرب من إجمالي 149 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 472 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 462 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1522 رسالة بنحو 410000 طن، وتم رفض 16 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 175 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول الصويا من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وفرنسا والبرازيل.

وتصدر ميناء بور سعيد الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 487 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 450 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 400 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 100 منتج و10 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 701 منتج جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 2179 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 694 عينة لأغذية معدة للتصدير، و250 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 142 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 9 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الشرقية، المنيا، أسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 2 زيارة معلنة لمضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، وتسجيل 3 مضارب أرز بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 59 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى، وجاري فحص 23 شكوى.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 40 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1563 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 415 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 262 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 70 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الأقصر، دمياط، سوهاج، المنوفية، الفيوم، البحيرة والجيزة، وتم معاينة عدد 13 مخزن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظات الأقصر، دمياط، سوهج، المنوفية، الفيوم والقليوبية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الفيوم، الجيزة، بني سويف والمنوفية، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 54 محلبًا.

كما شاركت الإدارة في اللجنة الفنية الخاصة بمناقشة مشروع تعديل القشدة المجهزة وذلك بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، السويس، والقاهرة ، وتم تسجيل 2 مطعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 33 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، بور سعيد والبحر الأحمر، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 427 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 7 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 21 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 8 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.