"القومية لسلامة الغذاء": افتتاح الاجتماع الإفريقي المصرى لبحث سبل سلامة الغذاء

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن افتتاح الاجتماع التأسيسي ، اليوم ، جاء استجابة لتطلعات افريقيا فى تعزيز التعاون المؤسسي لتطبيق سلامة الغذاء باعتباره الحل الأول في هرم سلامة الغذاء في افريقيا العظيمة ، وبما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

جاء ذلك في إطار رؤية الهيئة فى بناء قطاع زراعى وغذائى قوي متوافق مع التشريعات الدولية لسلامة الغذاء.

التنسيق والتعاون المصرى الافريقى

وأشار " الهوبي "إلى أنه يتيح إمكانيات وفرص كبيرة للنمو والتنسيق والتعاون المصرى الافريقى ، من أجل المساهمة فى التنمية المستدامة والأمن الغذائى للدول الأفريقية.

مؤكداً أننا نعمل على تطوير الأداء وإزالة التحديات التي تواجه سلامة الغذاء في مصر وأفريقيا، وتيسير تداول الأغذية في القارة السمراء، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، بتطوير الأداء القطاعى.

الهوبي: افتتاح الاجتماع الإفريقي المصرى لبحث سبل سلامة الغذاء

الهوبي: افتتاح الاجتماع الإفريقي المصرى لبحث سبل سلامة الغذاء

الهوبي: افتتاح الاجتماع الإفريقي المصرى لبحث سبل سلامة الغذاء

الهوبي: افتتاح الاجتماع الإفريقي المصرى لبحث سبل سلامة الغذاء