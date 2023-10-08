352 إذن تصدير و1705 رسالة غذائية.. سلامة الغذاء تشارك بالمهرجان المصري الثاني للجبن ومنتجات الألبان

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 35، وذلك عن الفترة من 30 سبتمبر – 6 أكتوبر الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسالة ، وبلغت الرسائل المصدرة 160000 طن، تنوعت مابين 560 صنف من خضر وفواكه طازجة ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم المانجو بـــ 7000 طن، ثم الفراولة بـ 5000 طن.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم المغرب وإيطاليا من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 460 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1705 رسالة بنحو 390320 طن، وتم رفض 7 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 170 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 470 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 335 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 325 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 23 منتج و8 شركات و 1 مصنع، كما فحصت 823 منتج جديد، وأصدرت 1 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1945 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و110 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 200 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 109 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 61 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفرالشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج.

كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات دمياط، الدقهلية وكفر الشيخ.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 50 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى، وجاري فحص 24 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 633 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 44 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 9 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1551 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 303 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 165 معاينة لمحال عامة.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة أسوان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 7 مأموريات رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 15 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، بني سويف، البحيرة، المنيا، الفيوم، شمال سيناء، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، أسوان وقنا، كما تم سحب 84 عينة من وجبات التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، المنيا، الجيزة، الشرقية، الغربية والاسماعيلية، وتم استيفاء 2 محلب ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 51 محلبًا.

كما شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمهرجان المصري الثاني للجبن ومنتجات الألبان والقائم بحديقة الحرية بالزمالك خلال الفترة من 4 – 8 أكتوبر الجاري ، وجاءت مشاركة الهيئة من خلال أكثر من جلسة عمل نقاشية حول " خامات ومستلزمات انتاج صناعة الألبان" ، " برامج الاشتراطات الأولية لسلامة الغذاء للمصانع الصغيرة والمتوسطة".

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس، سوهاج وجنوب سيناء، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية وأسيوط، وسجلت 7 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 359 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 3 تظلمات تختص بالإغذية الخاصة.