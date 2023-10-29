خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها القياسية، مع توقعات بعمليات جنى أرباح سريعة.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستويات تاريخية جديدة بعدما نجح في الاستقرار أعلى مستوى 23 ألف نقطة، حيث يستهدف منطقة 23700 نقطة، وذلك حال تجاوزه لمنطقة 23500 نقطة التي تمثل منطقة مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى 22800 نقطة منطقة دعم للمؤشر الرئيسي.

وكانت مؤشرات البورصة قد واصلت خلال الجلسات القليلة الماضية موجة صعودها المتتالي، لتسجل بذلك مستويات تاريخية جديدة لاستقرار مؤشرها الرئيسي أعلى منطقة 23 الف نقطة.

وجاءت هذه الارتفاعات نتيجة ما يتردد بشأن اتجاه الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، وكذلك اتجاه المستثمرين إلى التحوط بأموالهم من معدلات التضخم، والحفاظ علي قيمتها.

رغم الاضطرابات الجيوسياسية وعدم استقرار المنطقة، إلا أن البورصة المصرية لم تتأثر بكل ذلك، وشهدت تدفقات مالية كبيرة، وضخ أموال من المستثمرين، مما ساهم في زيادة قيم التداولات التي سجلت قيم ومستويات تاريخية لم تشهدها البورصة من قبل، إذ وصلت متوسط قيم التداولات لنحو4 مليار جنيه.