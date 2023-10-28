أرقام بايرن ميونخ القياسية بعد اكتساح دارمشتات بثمانية أهداف

سجل بايرن ميونخ انتصارا كاسحا على نظيره دارمشتات بثمانية أهداف دون رد على ملعب أليانز أرينا في الدوري الألماني ليسجل بذلك أرقاما قياسية في البوندسليجا.

وأصبح بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل 34 هدفا بعد أول 9 جولات من المباريات، كما سجل العملاق البافاري 8 أهداف في الشوط الثاني خلال مباراة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل هذا العدد من الأهداف في أول 9 جولات من المسابقة وسجل المهاجم البالغ عمره 30 عاماً 14 هدفاً في مختلف المسابقات مع بايرن بعد 13 مباراة.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتا بالوصول للنقطة 23، في انتظار نتيجة مباراة باير ليفركوزن أمام فرايبورغ.

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونخ نظيره ساربروكن، في الجولة الثانية من بطولة كأس ألمانيا، مساء الأربعاء المقبل، ثم يلتقى مع غريمه بوروسيا دورتموند يوم 4 من الشهر ذاته لحساب مواجهات الجولة 10 من الدوري الألماني.