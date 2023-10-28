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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

اخر تحديثات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) في التعاملات المسائية ، اليوم السبت 28 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 15 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2585 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

أسعار الذهب في مصر الآن:

 

أسعار الذهب في مصر

 

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2585 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2954 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2708 جنيهات.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2215 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1723 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1477 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1107 جنيهات، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20680 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2007 دولارًا للأوقية. 

 

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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت

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1.3 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.86  ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.96 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 179.15  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,433.25 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.75  ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 627.02 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.10 ريال سعودي.

 

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