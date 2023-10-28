1.3 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.3%، وبنحو 25 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اول أمس الجمعة، مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن واستمرار الصراع في الشرق الأوسط، واجتياح جيش الاحتلال في عمليات برية لقطاع غزة.

تسويق الذهب والفضة



قال فادى كامل المدير التنفيذي لاحدى شركات تجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بالأسواق المحلية، وتقلبات سعرية بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت الأسعار بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2575 جنيهًا، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع اول أمس الجمعة، عند مستوى 2006 دولارات

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2943 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20600 جنيه.



ولفت، إلى أن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اول أمس الجمعة عند مستوى 1981 دولارًا ، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2535 جنيهًا، ولامس مستوى 2650 دولارًا واختتم التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية عند مستوى 1986 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.



أشار، كامل، إلى أن مخاوف استمرار الحرب بين الفلسطنيين وقوات الكيان المحتل، دفعت المستثمرين إلى الذهب للتحوط، كملاذ آمن وقت الأزمات، والأحداث الجيوسياسية.



أضاف، أن استمرار الصراع دون الوصول لاتفاق سيدفع الأسعار لمستويات تاريخية على الصعيد العالمي والمحلي.

في حين صدرت بيانات المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، والتي جاءت متضاربة، حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي 3.7%، وهو ما توقعه الخبراء، بينما سجل 3.9% في القراءة السابقة ولكن تم تعديلها لتسجل 3.8%.



فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3%، وهو ما توقعه الخبراء، وكانت القراءة السابقة عند 0.1%.



أما عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي فقد سجل 3.4%، وهو ما توقعه الخبراء، وكان قد سجل في آخر قراءة 3.5% ولكنها عدلت إلى 3.4%.



وعلى أساس شهري سجل 0.4%، وكانت التوقعات عند 0.3%، فيما سجلت القراءة السابقة 0.4%.



