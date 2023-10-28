«إيليت للاستشارات» تبدأ التجهيز لإعداد دراسة القيمة العادلة لمبنى إدارى لصالح «بلتون»

تبدأ شركة «إيليت» للاستشارات المالية خلال الأيام القليلة القادمة، تجهيز وإعداد دراسة القيمة العادلة للمبنى الإدارى بمشروع إيست تاون القاهرة الجديدة، والمملوك لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوديك)، وذلك بعد تكليف «إيليت» من قبل شركة بلتون المالية القابضة.

وكانت الجمعية العامة العادية لبلتون المالية القابضة، وافقت على إبرام عقد معاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية «سوريل» - تابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ويتضمن العقد شراء مبنى إدارى بمساحة إجمالية 6,876 متر مربع بمشروع «إيستاون» بالقاهرة الجديدة لصالح وباسم «بلتون» القابضة أو إحدى شركاتها التابعة، بسعر 1,113 مليار جنيه، وسيتم سداد نسبة 20% من إجمالى قيمة البيع دفعة مقدمة عن التوقيع على العقد وباقى الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.

وكان الدكتور سيف عونى، العضو المنتدب لشركة «إيليت» للاستشارات المالية، قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن الشركة تعمل على العديد من تجهيز وإعداد دراسة القيمة العادلة للعديد من الشركات العاملة فى مختلف المجالات، وكان آخرها إحدى الشركات العاملة فى مجال الطاقة والغاز.