فيرمينيو يدخل مرمى نيران الانتقاد من جمهور الأهلي السعودي "أرقام"

دخل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى نيران جمهور الراقي، بسبب المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الحالي رفقة النادي الجداوي، بمختلف المسابقات المحلية.

جمهور الأهلي يهاجم فيرمينيو والجهاز الفني

سجل فيرمينيو هاتريك في أول مباراة له في الموسم مع الأهلي والذي كان في فريق الحزم ليرى الجمهور أنه على موعد مع موسم تاريخي، لكن الصدمه بعدما غاب اللاعب عن التهديف وأيضًا ضعف كبير في المستوى بداية من لقاء الجولة الثانية وحتى الجولة الحادي عشر.

يغيب فيرمينيو عن التسجيل منذ 11 لقاء على التوالي 10 منها ضمن مباريات الدوري ولقاء وحيد في كأس الملك، سجل النادي الأهلي خلال الـ11 مباراة الأخيره 21 هدف لم ينجح اللاعب البرازيلي في استعادة حاسة التهديف بأي لقاء منها، ليكون في موقف صعب وسط مطالبات برحيله.

مطالب بمشاركة فراس البريكان على حساب فيرمينيو

طالب جمهور الأهلي من المدرب الألماني ماتياس يايسلة مشاركة فراس البريكان في مركز قلب الهجوم في المواجهات، مع وضع فيرمينيو على مقاعد البدلاء أو في مركز أخر غير المهاجم الصريح حتى لا يخسر جهود البريكان الهداف.

مواجهة الأهلي المقبلة ستكون أمام فريق أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولن يسمح جمهور الأهلي بإهدار الفرص مجددًا أو خسارة لقاء جديد بعد التعثر في 4 مباريات حتى الآن بمسابقة الدوري من بينها 3 هزائم، واستقبال شباكه 17 هدف.