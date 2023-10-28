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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قبيل إنطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" سويلم يلتقى وزير المياه الناميبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا، وذلك قبيل إنطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" غداً الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. 

 

وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم على استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها) ، مشيرا لأهمية تعزيز دور مختلف الدول فى الامكاو .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية خلال كافة المحافل الدولية ، وتوحيد الرؤى الافريقية خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه بإندونيسيا فى عام ٢٠٢٤ .

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة ناميبيا ، حيث يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لمسودة بروتوكول التعاون بين مصر وناميبيا فى مجال الموارد المائية .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الناميبى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه  AWARe والتى تخدم قضايا المياه والمناخ بالقارة الافريقية .

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