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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشكل لجنة الخدمات برئاسة سعيد شعيب

أكرم الشافعي رئيس
أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

قرر أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، تشكيل لجنة الخدمات والمنبثقة من مجلس الإدارة برئاسة سكرتير عام الغرفة و ٥ من أعضاء المجلس.

وبحسب القرار، يكون للجنة بعض المهام منها إعداد و توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من العيادات والمعامل والصيدليات و الأندية الإجتماعية وقاعات الأفراح لتقديم خصومات بنسبة معينة للتجار المنتسبين للغرفة المجددين العضوية.

و تقرر تشكيل لجنة برئاسة سعيد شعيب سكرتير الغرفة التجارية وعضوية كلا من أحمد سامي سليم امين صندوق مساعد، علي العدوي، أحمد موسي،حاتم العدوي، محمد فايق.

من جانبه أكد سعيد شعيب سكرتير الغرفة ورئيس اللجنة، أن القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات فعالة للتجار و المنتسبين للغرفة التجارية بالإسماعيلية.

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