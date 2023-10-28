خطوة بخطوة.. كيفية التقديم في وظائف جامعة الملك فيصل السعودية 1445

تصدرت جامعة الملك فيصل بالسعودية 1445، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم السبت بعدما أعلنت إدارة الجامعة عن فتح باب التقديم والتسجيل في عدد من الوظائف المتاحة بالجامعة وذلك لخريجي درجة البكالوريوس فما فوق، كما أكدت إدارة الجامعة على أن الوظائف المتاحة لا تتطلب وجود خبرة وأن بإمكان حديثي التخرج أن يقوم بالتسجيل بالوظائف الشاغرة.

وقد جاءت الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها جامعة الملك فيصل بنظام التعاقد على النحو التالي:

أخصائي مكافحة العدوى.

أخصائي نظم معلومات صحية.

أمين مستودع.

سكرتير إداري.

سكرتير طبي.

فني أشعة.

فني تعقيم.

فني مختبر أسنان

مدخل بيانات.

مساعد إداري.

مساعد طبيب أسنان.

شروط التقديم في وظائف جامعة الملك فيصل السعودية 1445

حددت إدارة جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب استيفاءها بالنسبة للأفراد الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة بالجامعة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

ضرورة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

يجب أن يكون الفرد المتقدم حامل الجنسية السعودية.

حصول الفرد على شهادة البكالوريوس من الجامعات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

عدم ارتباط الفرد بأي وظيفة أخرى خلال فترة تقديم الطلب.

التسجيل على الوظائف من خلال بوابة التوظيف الخاصة بالجامعة فقط.

ألا يقل المؤهل الدراسي عن تقدير جيد جدًا.

أن يكون الفرد ممتلك لحسن السيرة والسلوك.

إجادة اللغة الإنجليزية بشكل مقبول.

اجتياز المقابلة الشخصية والشروط المطلوبة بالجامعة.

خطوات التقديم في وظائف جامعة الملك فيصل السعودية 1445

يتمكن المواطنين السعوديين من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق من التقديم على الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف بالجامعة “من هنا“.

اختيار التخصص الوظيفي المناسب للمتقدم.

الضغط على تقديم.

تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

التعرف على المهارات والخبرات المطلوبة للتخصص الذي تم اختياره.

سيتم مراجعة الطلب من قبل القائمين على الموقع ثم إشعار المتقدم بالرد.

هناك العديد من الوظائف التي توفرها جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، كما أنها توفر المهن الأكاديمية مثل أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد وغيرها من الوظائف المقدمة من سعادة عميد شئون التدريس الأستاذ محمد بن سعيد الزهراني بالتعاون مع إدارة الجامعة