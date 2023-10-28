ناصر أبو بكر: الصحفيون الفلسطينيون يُمارسون عملهم تحت القصف الجوي والبري والبحري

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن ما نراه عبر الشاشات لا يُمثل واحدٍ من ألف من صور المجازر التي تتعرض لها غزة يوميًا، ويرجع ذلك إلى صعوبة التغطية فالصحفيون يُمارسون عملهم تحت الصواريخ وتحت القصف الجوي والبري والبحري الذي يمارسه الاحتلال؛ لذا فمن الصعب ممارسة عملهم وتغطية ما يحدث ونقله لكم، فما نراه على الشاشات هو الجزء اليسير القليل الذي يجري من هذه المجازر.

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وذكر في حديثه لجريدة الوفد، أن أكثر من نصف شقق قطاع غزة أصيبت بأضرار كثيرة، وأكثر من 20 ألف شقة دمرت بالكامل، أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني هجروا منازلهم في غزة، فالاحتلال يريد أن يعمل مناطق عازلة اسمتها مناطق إنسانية، فهذا الاحتلال يقتل ويذبح ويمارس إرهاب منظم من الاحتلال ويتحدث عن الإنسانية، وهذا المنطقة قد يتم عمل اجتياح بري لها في أي لحظة.

وبين أبو بكر، أن حرب الكيان المحتل أحدثت مجازر بل تُمارس حملات إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى ذلك فإنها أحدثت بروباجندا وتضليل إعلامي كامل، فتيناهو أعلن الحرب على الشعب الفلسطيني ومعها الحرب الإعلامية المضللة، وأكبر مثال على ذلك حينما رفع صورة أطفال إسرائليين مقطوعين الرأس وثبت كذب ادعائه وتضليله للمؤسسات الإعلامية في عموم العالم، مشيرًا إلى هناك أكثر من 350 طفلا فلسطينيا قتلوا خلال هذه الحرب ولا يزال العلام يتجاهل هذه الأخبار ويتعامل مع الاحتلال على أنه الضحية.