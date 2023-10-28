الصداقة الإيطالية العربية تشارك في مظاهرة روما وتدين هجمهات جيش الإحتلال على غزة

قال امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش، انه من اولوياتنا اليوم الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن غزة .

وأضاف عبد القادر عميش، نطالب جميع الدول والشعوب العربية ان يقفوا ضد العدوان على غزة، وما يحدث الان من غزو بري للقطاع وقصف المدنيين والأطفال هناك.

هذا وتشارك جمعية الصداقة الإيطالية العربية في مظاهرة ضخمة اليوم بروما حيث تجول في شوارع روما اليوم منذ الساعة الثالثة بعد الظهر تظاهرة ضمت الآلاف جائوا من جميع أنحاء إيطاليا ليتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الأحداث الأخيرة وقصف الإحتلال الإسرائيلي الغاشم لقطاع غزة.

وتشارك في التظاهرة اكثر من 50 منظمة للسلام وأحزاب يسارية ووسطية، للتنديد بما يحدث لأهالي قطاع غزة، خاصة بعد قطع الإنترنت عنهم بالأمس وعزلهم عن العالم وقصف الإحتلال للمنازل والمدنيين هناك دون رحمة.

مظاهرة روما

وكان قد احتشد الأيام الماضية عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، إسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل، بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.

وكان قد دعا امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش المواطنين العرب والايطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجالية الفلسطينية في ايطاليا الى جانب اتحاد الجاليات العربية .

وصدر عن الجالية الفلسطينية : “بمواجهة المذبحة التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني ضد أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في غزة العزة وفي كل فلسطين”.