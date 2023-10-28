المركزي للنخيل ينظم ورشة عمل عن "تسويق منتجات التمور محليا ودوليا"

ينظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان تسويق منتجات التمور محليا ودوليا في الفترة من ٦ الي ٧ نوفمبر ٢٠٢٣.

أكد الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل ان هذة الورشة سوف تناقش عدة محاور وهي التعرف علي الاصناف الجديدة للتسويق والتصدير واماكن زراعتها التعرف علي المواصفات القياسية للثمار ومعايير تطبيقها في مصر وتشجيع المزارعين علي الاهتمام بالمواصفات القياسية للثمار وذلك لسهولة التسويق الجيد لها والتعرف أيضا علي معوقات التصدير وكيفية التغلب عليها والتعرف علي الاسواق المحلية والدولية للتمور وتوضيح دورمحطات التعبئة ومصانع التمور في تنشيط التسويق والتعرف علي موقف مصر من الدول المنافسة في السوق العالمية و سوف يحاضر فيها نخبة من العلماء والمشتغلين في قطاع التمور