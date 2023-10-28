ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تُناقش إدارة العلاقات الثقافية

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ورشة عمل دليل السياسات والإجراءات بقطاع الدراسات العليا -إدارة العلاقات الثقافية.

بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا وعبدالرازق حسين على مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعاملين بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالإدارة المركزية والكليات.

وأكد رئيس الجامعة أن دليل السياسات والإجراءات يقدم معيارية للإجراءات ونظام موحد في مختلف الكليات وتم مراجعته وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بمعرفة إدارة العلاقات الثقافية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الدليل بمثابة خطوة أولى يليه إصدار تطبيق يتضمن ميكنة كل خطوات العمل بالعلاقات الثقافية.

ما هو دليل السياسيات؟

حاضر بالورشة الدكتور عادل محمد أحمد نائب مدير مركز ضمان الجودة ومدير مشروع دليل السياسات والإجراءات وأشار خلال ورشة العمل أن دليل السياسات هو وثيقة مقننة تحدد جميع السياسات والإجراءات وإجراءات التشغيل الموحدة وأفضل القواعد والممارسات التي يجب على منسوبي الجامعة اتباعها.

وأضاف أن الدليل يهدف إلى وجود إجراءات منظمة موحدة داخل الجامعة وتقليل الجهود والموارد اللازمة للرقابة والمتابعة رفع كفاءة الأنشطة والفعاليات بالجامعة وسهولة اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف داخل منظومة العمل وسهولة توزيع المهام والمسئوليات وتحقيق العدالة.

وأضاف أن دليل العلاقات الثقافية يشمل 14 عملية بها 165 إجراء و19 نموذج تشمل جميع العمليات داخل العلاقات الثقافية مثل إجراءات الحصول على الإعارات وإجراءات الحصول على الإجازات وإجراءات حضور المؤتمرات والندوات العلمية خارجية وداخلية وغيرها وتضمنت ورشة العمل عرضا لبعض العمليات وإجراءاتها والنماذج الخاصة بها ومناقشة مع الحضور في محتويات الدليل.