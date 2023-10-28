السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر دولة قوية لا تمس.. رسائل السيسي خلال افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة اليوم السبت وذلك خلال افتتاحه النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

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السيسي: نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي (فيديو)

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السيسي: مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة (شاهد)

 وقد وصل الرئيس السيسي لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

 وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رسائل الرئيس السيسي في سطور:

 محدش يقدر يمس مصر 

 مصر دولة قوية جدًا لا تمس

 مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية

 متقلقوش ربنا هيحفظ البلد زي ما حفظها في 2011 و2012

 سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر وحريصون على بناء بلدنا

 هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة 

 ليس هدفنا المصالح بل هدفنا البناء والتعمير 

 اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة

 مستعدون لتقديم أى دعم لزيادة الإنتاج

 تقدم الدولة بشعبها وأهلها والأمر لا يقتصر على رئيس أو حكومة فقط

 مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة 

 الغضب والاندفاع في رد الفعل، قد نندم عليه في حالة خروج الأمور عن السيطرة 

 الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق

 الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويًا

 نقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة

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