مصر دولة قوية لا تمس.. رسائل السيسي خلال افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة اليوم السبت وذلك خلال افتتاحه النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.
وقد وصل الرئيس السيسي لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رسائل الرئيس السيسي في سطور:
محدش يقدر يمس مصر
مصر دولة قوية جدًا لا تمس
مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية
متقلقوش ربنا هيحفظ البلد زي ما حفظها في 2011 و2012
سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر وحريصون على بناء بلدنا
هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة
ليس هدفنا المصالح بل هدفنا البناء والتعمير
اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة
مستعدون لتقديم أى دعم لزيادة الإنتاج
تقدم الدولة بشعبها وأهلها والأمر لا يقتصر على رئيس أو حكومة فقط
مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة
الغضب والاندفاع في رد الفعل، قد نندم عليه في حالة خروج الأمور عن السيطرة
الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق
الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويًا
نقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة