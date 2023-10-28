أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2110 و1830 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

يهتم المواطنون بأسعار الأسمنت، لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الأسمنت، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

تقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 2060 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 2020 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1920 جنيهًا.

حققَّ متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 2010 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1900 جنيه للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2300 جنيه للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت فى حلوان، مستوى 2000 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1900 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3500 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3550 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3550 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس:

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، إذْ سجل جبس العامرية 1300 جنيه للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.

أسعار الحديد في الأسواق:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 37 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 35 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 36 ألف جنيه للطن، وحديد عطية نحو 36 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 34 ألفًا و200 جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 36 ألفًا و300 جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 32 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 32 ألفًا و100 جنيه للطن، وأسعار حديد العشري عند مستوى سعر 34 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 34 ألفًا و400 جنيه للطن.