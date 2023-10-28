الشباب السعودي على مقربة من تحطيم رقمًا قياسيًا في مباراة أبها

يسعي فريق الشباب السعودي لتحطيم رقمًا قياسيًا في مباراة أبها المرتقبة على ملعب مدينة الأمير سلطان عبد العزيز ضمن منافسات الجولة الـ11 في دوري روشن السعودي .

اقرأ أيضًا..

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات إحصائية للشباب السعودي قبل بدابة مباراة أبها مساء اليوم السبت على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي ، يتطلع الشباب أن يصبح خامس فريقٍ في تاريخ دوري المحترفين يسجّل 300 هدفٍ خارج أرضه (حالياً 297) – سبق له تسجيل 3+ أهداف ضد أبها في عسير خلال زيارتين (3-2 يناير 2021 و 4-0 سبتمبر 2022).

وصلت حافلة الشباب السعودي منذ قليل إلى ستاد الأمير سلطان عبد العزيز استعدادًا لمباراة أبها وعيان لاعبي فريق أبها أرضية ملعب المباراة قبل عملية الأحماء.

تشكيل الشباب أمام أبها في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي.

الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا.

الهجوم: هتان باهبري، كارلوس جونيور، حبيب ديالو.