وزير الشباب يستقبل نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجينة بنت محسن بن حيدر درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى للشؤون العربية عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بسلطنة عمان.

وتناول اللقاء والذي جاء قبل ٢٤ ساعة من انطلاق الملتقى الدولى للاستثمار والصناعة الرياضية والذي يتم تنظيمه فى الفترة من ٢٩ حتى ٣١ أكتوبر الحالى سبل التعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد العربي للتسويق كما تم الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون بين الاتحاد الأفريقي لرياضة الجامعات والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الملتقى الدولى والذي سوف ينطلق غدًا سيشهد تجمع أكبر عدد من المستثمرين تحت مظلة واحدة لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الاستثمار وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية وبمشاركة ٣٧ دولة فى كافة المجالات الرياضية العربية والأفريقية وفتح أسواق جديدة للمؤسسات والكيانات الاستثمارية.

فيما تقدمت نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشئون العربية بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على استقباله اليوم.

وأشارت إلى تطلع الاتحاد لجذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضي بالمنطقة العربية، وخاصة السوق المصرية والخليجية، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بإمكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية.

فيما توجه وزير الشباب بدعوة نائبة مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل نقلة حضارية كبيرة لمصر كما تم دعوتها لزيارة مصنع النجيل الصناعى التابع لوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لرياضة الجامعات، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرى سوف يشارك فى الملتقى الدولى الثانى للاستثمار والصناعة الرياضية.

حضر اللقاء محيي معروف، وكيل الوزارة للاستثمار والتسويق بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمر الحداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورعصام سراج، مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية، والدكتور أحمد فاروق، أستاذ الإدارة الرياضية جامعة حلوان.



