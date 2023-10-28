تشكيل الشباب أمام أبها في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني لـ الشباب السعودي عن تشكيل الفريق أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل الشباب أمام أبها

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي.

الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا.

الهجوم: هتان باهبري، كارلوس جونيور، حبيب ديالو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة أبها أمام الشباب في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “ssc” الرياضية السعودية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري السعودية خلال المواسم الماضية.