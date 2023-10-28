كولر: الأهلي جاهز لمواجهة صن داونز

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن المارد الأحمر جاهزًا لمواجهة صن داونز المقرر لها غد الأحد على استاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

تصريحات كولر

تحدث كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة صن داونز، فقال: "بالتأكيد، سعيد للغاية بالتواجد في جنوب إفريقيا، وهي المرة الثانية التي أتواجد فيها".

وتابع: "تعلمت كثيرا من المرة الأولى، عندما واجه فيها الأهلي صن داونز، مباراة الغد ستكون مختلفة، نحن أبطال إفريقيا".

وتابع المدير الفني السويسري: "الدوري الإفريقي يضم ٨ فرق في نسخته الأولى من أفضل الفرق داخل القارة، البطولة صعبة وسنبذل أقصى ما لدينا غدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكد على أن الأهلي هدفه الأساسي هو التتويج بالبطولة كما هي عادة الفريق عندما يشارك في أي بطولة.

وشدد كولر على أنه لا ينظر إلى التاريخ وأن مباراة الموسم الماضي بين الفريقين في دوري الأبطال كانت في الماضي والتفكير الآن ينصب على مواجهة الغد.

أشار المدير الفني للفريق إلى أنه لا يفكر كثيرا في المنافس بقدر التفكير في فريقه وطريقة اللعب.

وأتم كولر تصريحاته قائلا: "لم يكن لدينا وقت كبير لمعالجة بعض الأخطاء وإهدار الفرص، ولكن نحن أبطال إفريقيا وهذا يؤكد قدرتنا على التسجيل وهو أمر يحتاج إلى التركيز داخل منطقة الجزاء وهو ما سوف يحدث في مباراة الغد".