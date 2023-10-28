حسام حسن يطالب فيتوريا بإنضمام شيكابالا لمنتخب مصر

طالب حسام حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بضرورة ضم لاعب الفارس الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا خلال الفترة المقبلة.

وتسائل حسام حسن عبر برنامج “اللعيب”، والمذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، عن لما لا ينضم شيكابالا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة؟، حيث أكد أن انضمام اللاعب للمنتخب ليس له علاقة بالأداء.

وأوضح أنه شاهد مباراة سموحة والزمالك، وكان الفهد الأسمر يقدم مستويات كبيرة على الصعيدين البدني والفني.

وتابع: "قائد الزمالك نجح في الوصول لحالة فنية وبدنية تعد الأفضل في السنوات الماضية، نحن نقيم اللاعبين بالأداء وليس بالسن، واللاعب له دور، والمباريات القادمة لمنتخب مصر سيكون مميزًا فيها من خلال حلوله الفردية".

وأردف حسام حسن: "الفهد الأسمر لاعبًا مهاريًا للغاية فهو ليس أقل من محمد صلاح على مسؤوليتي، هل هذه المقولة ستقلل من أحد؟، عندما يكون في المنتخب صلاح من أحسن اللاعبين في العالم، هذا مكسب كبير، بالإضافة لـ شيكابالا ومصطفى فتحي وتريزيجه وزيزو".

وأتم العميد تصريحاته: "بالتأكيد شيكابالا سيصبح له دور كبير ومميز مع منتخب مصر، وأيضًا لو عاد رمضان صبحي للمنتخب سيكون فريقًا قويًا".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيفتتح مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 خلال الشهر المقبل أمام جيبوتي، ضمن الجولة الأولى، التي تضم كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا.