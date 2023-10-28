تفاصيل اجتماع المقبل للأقباط في مطرانية الوادي الجديد

يواصل نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد وتوابعها، غداً الأحد، فعاليات الأنشطة الرعوية من خلال الاجتماع العام ، بمقر المطرانية في كنيسة السيدة العذراء، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.





الاجتماع العام الاسبوعي في الوادي الجديد



يشهد اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل، وهو النظام الكنسي المتبع منذ سنوات في الكنيسة القبطية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية الفترة الماضية بعدة مناسبات ياتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.



أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.