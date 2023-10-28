بالفيديو ..الكوربيه تستعرض غضب السماسرة بسبب زيادة رسومات برامج الربط

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، .حيث تناول العديد من الملفات المهمة، وركز على أن المنتجات المالية التي من شأنها تحقق جذبا، وعمقا لسوق الاوراق المالية.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة حول الاتحاد المصري للأوراق المالية ... اتحاد الأوراق المالية في أول اختبار حول تذمر السماسرة من زيادة رسوم الربط

تقدم عدد من شركات السمسرة بمذكرة تفصيلية لاتحاد الأوراق المالية، تتضرر فيها من قيام شركات خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم الربط بين شركات السمسرة، وأنظمة وبرامج البورصة.

قال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن شركات السمسرة وعددها نحو130 شركة فوجئت بقيام الشركات العاملة في مجال خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم اسعار الربط بنسبة كبيرة، تفوق قدرات وامكانيات شركات السمسرة.

أضاف "عبدالعزيز" أن النسبة كبيرة للغاية وصلت إلى 112%، حيث تم رفع التكلفة من 17 ألف جنيه، إلى 36 ألف جنيه في العام، وهو ما يعد تكلفة كبيرة على السماسرة، بما يخالف حزمة المحفزات التي تقدمها الدولة لتحفيز ونشاط الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.

أشار "عبدالعزيز" إلى أنه تم تقديم شكوى شاملة التفاصيل للاتحاد المصري للأوراق المالية، لحل الأزمة التي يعتبرها السماسرة الاختبار الأول لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الاوراق المالية.

طالب "عبدالعزيز" الاتحاد المصري للأوراق المالية دراسة المذكرة واتخاذ اللازم بشأنها تخفيفا على شركات السمسرة، التي تتحمل أعباء بالجملة من رسوم ومصروفات لا طاقة لهم بها.

اشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أن الشعبة كانت تتصدي لمثل هذه المحاولات التي تعمل على ارهاق السماسرة ماليا.

وتعتزم الشعبة مخاطبة أعضائها خلال الأيام القليلة القادم لاختيار وانتخاب هيئة مكتبها، حتى يتاح لها ممارسة عملها في خدمة الشركات الأعضاء، وصناعة الأوراق المالية، تأتي هذه الخطوة بعد فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت مؤخرا.

وتتضمن الحلقة ايضا ..... المصرية للإيداع تتبنى استراتيجية احترافية لزيادة استقطاب الأجانب لسوق الدين الحكومي...حيث تستعد الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي باستراتيجية طموحة تتناسب مع المرحلة القادمة، وحالة النشاط الكبير في سوق المال.

قال ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أنه يتم الاستعداد للمرحلة المقبلة بحزمة جديدة من التطوير وتحسين خدماتها تقوم على 3 بنود رئيسية، تتمثل في تطوير مستمر لنظام الإيداع والقيد المركزي، لتتماشي مع المتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بتقييمات THOMAS MURRAY ، و كذلك تجهيز الشركة للتطابق مع المعايير الخاصة لمراكز الأوراق المالية الأيوسكو IOSCO PRINCIPLES التابعة للبنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، التي تسعي إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والفعالية وشفافية الأسواق للحد من المخاطر النظامية.

أضاف "زعزع" أن هذا الأمر يتم للمرة الأولى بسوق الأدوات، و الأوراق المالية الحكومية، مما قد يؤثر إيجابيا بدخول شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب في سوق الدين الحكومي.

كانت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي قد أطلقت المرحلة الثانية في سبتمبر الماضي، وتضمنت المرحلة نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة المصرية الى الشركة تحت مظلة نظام التداول الجديد ، وبلغت قيمة الأذون المتداولة 2.6 ترليون جنية مصري ، وتداولها من خلال شاشة البورصة المصرية تزامناً مع السماح لكافة البنوك المصرية الحاصلة على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية للتداول في السوق الثانوي للأدوات والأوراق المالية الحكومية بشكل مباشر الامر الذي أدي الي زيادة احجام التداول وزيادة السيولة على أدوات الدين الحكومي.

وتتضمن الحلقة " أيضا " "ESTA" تنظم برنامجا تدريبيا حول مبادئ واساسيات الاستثمار..حيث في إطار استكمال عقد سلسلة الدورات التحضيرية لاختبارات معهد الأوراق المالية بإنجلترا....تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين " "ESTA" خلال الأسابيع القليلة القادمة برنامجا تدريبيا للعاملين في مجال الأوراق المالية حول "مبادئ واساسيات الاستثمار"

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج التدريبي يهدف إلى منح الدارس رخصة العمل فى مجال الأوراق المالية فى انجلترا والعديد من دول العالم ومنها دول الخليج العربي، وذلك بعد اجتيازه للاختبارات.

أضاف "يونس" أن برنامج التدريب يضم 8 محاضرات، يستفيد منها 25 عضوا، ويحاضر بها هاني جنينة الخبير الاقتصادي، والمحاضر بالجامعة الأمريكية.

كما نظمت الجمعية مع شعبة المحررين الاقتصاديين تدريبية في تحليل الاقتصاد المصري، ومؤشرات الاقتصاد، وحاضر بها "جنينه"، بحضور 14 صحفيا، وشهدت الندوة مناقشات ساخنة بين المشاركين في الندوة، حول المشهد الاقتصادي والتحديات التي يواجهها.

وتعمل الجمعية المصرية للمحللين الفنيين على تنظيم دورات وبرامج تدريبية لكافة العاملين في سوق الأوراق المالية، بهدف تأهيلهم، بما يخدم صناعة الأوراق المالية.

.

كما يتضمن البرنامج ... "إيليت للاستشارات " تبدأ التجهيز لأعداد دراسة القيمة العادلة لمبني إداري لصالح "بلتون" حيث تبدأ شركة إيليت للاستشارات المالية خلال الأيام القليلة القادمة، تجهيز وإعداد دراسة القيمة العادلة للمبنى الإداري بمشروع ايست تاون القاهرة الجديدة والمملوك لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوديك)، وذلك بعد تكليف "إيليت" من قبل شركة بلتون المالية القابضة.

وكانت الجمعية العامة العادية لبلتون المالية القابضة، وافقت على إبرام عقد معاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والشروعات العقارية "سوريل" -تابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ويتضمن العقد شراء مبنى إداري بمساحة إجمالية 6.876 متراً مربعاً بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة لصالح وباسم بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة، بسعر 1.113 مليار جنيه، وسيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عن التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.

وكان الدكتور سيف عوني العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية قد اشار في تصريحات سابقة إلى أن الشركة تعمل على العديد من تجهيز وأعداد دراسة القيمة العادلة للعديد من الشركات العاملة في مختلف المجالات، وكان أخرها احدي الشركات العاملة في مجال الطاقة والغاز.

تتوقع تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها القياسية، مع توقعات بعمليات جنى أرباح سريعة.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستويات تاريخية جديدة بعدما نجح في الاستقرار أعلى مستوى 23 ألف نقطة، حيث يستهدف منطقة 23700 نقطة، وذلك حال تجاوزه لمنطقة 23500 نقطة التي تمثل منطقة مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى 22800 نقطة منطقة دعم للمؤشر الرئيسي.