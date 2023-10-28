السبت 28 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نقل جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 3 مستشفيات

صورة الحادث
صورة الحادث

تمكنت سيارات الإسعاف من نقل 16جثمان من ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلي مشرحة مستشفي وادي النطرون ، و9 جثامين إلي مشرحة مستشفي النوبارية ، و5جثامين إلي مشرحة مستشفي أبو المطامير ، تمهيدا لتسليمها إلي أهليتهم عقب قررار النيابة 

كانت البحيرة اليوم السبت حادثا مأساويا ،حيث تصادمت سيارتين بالطريق الصحراوي  ، وتوالي تصادم عدد من السيارات وإشتعلت فيهم النيران ، وغطت الأدخنة المتصاعدة سماء المنطقة ، ولقي 32شخصا مصرعهم بينهم جثامين تفحمت تماما ، وأصيب 60آخرين بحروق وكسور متعددة ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي المستشفيات ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بالطريق الصحراوي الأسكندرية القاهرة ، دائرة قسم النوبارية ، حيث تبين تصادم عددا من السيارات ، وإحتراقهم تماما .

أسفرت الواقعة عن مصرع 32شخصا ، تفحمت جثامين بعضهم ، وإصابة60 آخرين بحروق وكسور مختلفة .

تم الدفع بعدد 25سيارة إسعاف تابعة لمديرية الصحة بالبحيرة ، بالإضافة إلي عدد آخر من سيارات الإسعاف من المحافظات المجاورة ، حيث تم نقل 16جثمان إلي مشرحة مستشفي وادي النطرون ، و9جثامين إلي مشرحة مستشفي غرب النوبارية ، و5جثامين إلي مشرحة مستشفي أبو المطامير ،بال‘ضافة إلي نفل المصابين إلي مستشفيات محافظة البحيرة .

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