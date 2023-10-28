نقل جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 3 مستشفيات

تمكنت سيارات الإسعاف من نقل 16جثمان من ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلي مشرحة مستشفي وادي النطرون ، و9 جثامين إلي مشرحة مستشفي النوبارية ، و5جثامين إلي مشرحة مستشفي أبو المطامير ، تمهيدا لتسليمها إلي أهليتهم عقب قررار النيابة

كانت البحيرة اليوم السبت حادثا مأساويا ،حيث تصادمت سيارتين بالطريق الصحراوي ، وتوالي تصادم عدد من السيارات وإشتعلت فيهم النيران ، وغطت الأدخنة المتصاعدة سماء المنطقة ، ولقي 32شخصا مصرعهم بينهم جثامين تفحمت تماما ، وأصيب 60آخرين بحروق وكسور متعددة ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي المستشفيات ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بالطريق الصحراوي الأسكندرية القاهرة ، دائرة قسم النوبارية ، حيث تبين تصادم عددا من السيارات ، وإحتراقهم تماما .

أسفرت الواقعة عن مصرع 32شخصا ، تفحمت جثامين بعضهم ، وإصابة60 آخرين بحروق وكسور مختلفة .

تم الدفع بعدد 25سيارة إسعاف تابعة لمديرية الصحة بالبحيرة ، بالإضافة إلي عدد آخر من سيارات الإسعاف من المحافظات المجاورة ، حيث تم نقل 16جثمان إلي مشرحة مستشفي وادي النطرون ، و9جثامين إلي مشرحة مستشفي غرب النوبارية ، و5جثامين إلي مشرحة مستشفي أبو المطامير ،بال‘ضافة إلي نفل المصابين إلي مستشفيات محافظة البحيرة .