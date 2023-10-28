starlink.. ماهو الإنترنت الفضائي وكيف يصل إلى غزة؟

تسبب القصف الشديد المتواصل على غزة في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، وأعلنت شركة جوال الفلسطينية والتي تمد قطاع غزة بخدمات الاتصالات عن أن خدمة الإنترنت والاتصالات انقطعت بشكل كامل عن الخدمة.

وعلى إثر تلك الأنباء دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت اسم starlink for gaza داعين من خلاله رجل الأعمال إيلون ماسك الفضائي بالسماح لأهالي غزة باستخدام خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية والتي تعرف باسم "starlink"

وانقطاع الإنترنت عن غزة، يعني انفصال القطاع عن العالم ما ينذر بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر جديدة بعيدًا عن أعين العالم فضلً عن إعاقة عمل الفرق الصحية وقوات الدفاع المدني.

ما هي خدمة الانترنت الفضائي؟

توفر ستارلينك خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، وهي موجهة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

تتميز خدمة الإنترنت الفضائي بالقدرة على توفير خدمة الإنترنت على مستوى العالم، بما في ذلك المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وذلك باستخدام شبكة من الأقمار الصناعية التي تعمل على توصيل إشارات الإنترنت إلى المستخدمين.

ووضعت الأقمار الصناعية في مدار منخفض المستوى حول الأرض، لجعل سرعات الاتصال بين الأقمار الصناعية والأرض عالية قدر الإمكان.

هل تستطيع شركات الاتصالات المصرية توفير خدماتها لغزة؟

قال المهندس جون طلعت، مهندس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توفير الخدمة من خلال أبراج الهواتف المحمولة الموجودة على الحدود أمر صعب عملياً، حيث لا تستطيع تلك الأبراج تغطية مسافات تتجاوز 2-3 كيلومترات في عمق القطاع، مشرًا إلى استحالة استجابة شركات الهواتف المحمولة لمناشدات رواد التواصل الاجتماعي لتوفير تغطية اتصالات الهواتف المحمولة لقطاع غزة.

وأكد طلعت في مداخلة تلفزيونية ببرنامج الحكاية من تقديم الإعلامي عمرو أديب والذي يذاع على فضائية(MBC) مصر أن هناك قيودًا من الاتحاد الدولي للاتصالات تمنع شركات الهواتف المحمولة من توفير خدمات الاتصالات لسكان دول الجوار من خلال أبراج المحمول.

وعن مطالبة رواد التواصل الاجتماعي لشركة ستار لينك، المملوكة لإيلون ماسك، بتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أشار طلعت إلى أن هذا يتطلب أجهزة استقبال مخصصة، وهي غير متاحة في القطاع. وأوضح أن إيلون ماسك قدم ما يزيد على 600 جهاز لتلقي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا، ولكن هذه الجهاز غير متاح في غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت إسرائيل في بداية حربها على غزة بدأت محادثات رسمية مع شركة "SpaceX" لتابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، لتزويد تل أبيب بالإنترنت الفضائي من شركة ستارلينك المملوكة للملياردير.

وذكرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستضمن حصول البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية من مناطق غلاف غزة وميدان الحرب، على خدمة إنترنت مستمرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه ستكون المرة الأولى التي تعتمد فيها إسرائيل على ستارلينك، الذي سيكون بمثابة نسخة احتياطية في حالة تعطل الأنظمة الأخرى.

ووفقًا لوكالة بلومبرج فإن الشركة الأمريكية لم توافق على طلب إسرائيل بعد، فيما لم تعلق على بيان الوزارة.