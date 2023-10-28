Starlink for gaza يجتاح التواصل الاجتماعي وملايين الرسائل تطالب ماسك بتوفير النت الفضائي

لليوم الثاني..

تصّدر هاشتاج Starlink for gaza مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، وسط دعوات الملايين لرجل الأعمال إيلون ماسك، مالك شركة الانترنت الفضائي بالسماح لأهالي غزة باستخدام خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية والتي تعرف باسم "starlink"

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحملة بعدما قطعت إسرائيل الإنترنت وخدمات الاتصالات عن غزة، لشن هجوم بري على القطاع، ووصلت المشاركات في هاشتاج starlinkforgaza إلى 2.7 مليون من الأشخاص الذين يتحدثون عنه على موقع "فيس بوك" فيما واصل الهاشتاج تصدره على منصة اكس "تويتر سابقًا" لتصل التغريدات 3.57 مليون.

وأكد المتفاعلون مع الحملة أن توفير الاتصالات لسكان قطاع غزة هو واجب إنساني، في ظل الحرب على القطاع منذ ما يزيد من أسبوعين بعد أن انقطعت خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وكانت شركة جوال الفلسطينية، التي تمد قطاع غزة بخدمات الاتصالات، أعلنت مساء أمس، أن خدمة الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب القصف المتواصل.

وأفادت الشركة، بأن القصف الشديد المتواصل خلال الساعات الأخيرة تسبب في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بجانب المسارات المدمرة سابقا، ما نتج عنه انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي إيلون ماسك بتوفير خدمة الانترنت الفضائي لأهالي غزة بواسطة الأقمار الصناعية مثلما فعل قبل ذلك في أوكرانيا بعد تعرض العديد من المدن الأوكرانية لهجمات روسية أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في البنية التحتية وانقطاع لخدمات الإنترنت والاتصال بشكل كامل.