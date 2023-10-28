السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

تتجه أنظار محبي ومشجعي ريال مدريد وبرشلونة حول العالم، الى ملعب لويس كومبانيس معقل البارسا، لتشهد موقعة الاثارة والمتعة الكروية، على غرار مواجهات الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الليجا الإسبانية.

 

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مفاجآت بالجملة.. تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع في الدوري الإسباني

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نقطة واحدة.. موقف ريال مدريد وبرشلونة بجدول مسابقة الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريج وبرشلونة فى الدوري الإسباني

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد و برشلونة فى تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم، فيما تذاع موقعة كلاسيكو الأرض عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني حصريًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعقد الجماهير الكتالونية أمالا كبيرة على  تشافي مدرب الفريق فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعاني منها برشلونة قبل موقعة الليجا الإسبانية اليوم.

 

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