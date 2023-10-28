نقطة واحدة.. موقف ريال مدريد وبرشلونة بجدول مسابقة الدوري الإسباني

كلاسيكو الأرض

يستضيف معلب لويس كومبانيس معقل البارس، مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد لأول مرة، نظرًا لأعمال التجديد التي تقام في ملعبه الرئيسي كامب نو.

موقف ريال مدريد وبرشلونة في ترتيب جدول الدوري الإسباني

يتواجد ريال مدريد فى المركز الثاني بترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، جمعهما من خوض 10 مباريات، بالبطولة، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى مواجهة وخسر أخرى.

ويدخل برشلونة كلاسيكو اليوم أمام الملكي فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بترتيب جدول الليجا الإسباني، محصلة 10 مواجهات خاضها الفريق الكتالوني قبل مباراة كلاسيكو الأرض اليوم، فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتلقي أى هزيمة.

ووتقام المواجة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، فى تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني.