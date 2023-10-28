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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلاسيكو الأرض

نقطة واحدة.. موقف ريال مدريد وبرشلونة بجدول مسابقة الدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

يستضيف معلب لويس كومبانيس معقل البارس، مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد لأول مرة، نظرًا لأعمال التجديد التي تقام في ملعبه الرئيسي كامب نو.

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني القنوات الناقلة

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برشلونة يتخطي عقبة بلباو بهدف في الدوري الإسباني

موقف ريال مدريد وبرشلونة في ترتيب جدول الدوري الإسباني

يتواجد ريال مدريد فى المركز الثاني بترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، جمعهما من خوض 10 مباريات، بالبطولة، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى مواجهة وخسر أخرى.

ويدخل برشلونة كلاسيكو اليوم أمام الملكي فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بترتيب جدول الليجا الإسباني، محصلة 10 مواجهات خاضها الفريق الكتالوني قبل مباراة كلاسيكو الأرض اليوم، فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتلقي أى هزيمة.

ووتقام المواجة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، فى تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني. 

الجريدة الورقية