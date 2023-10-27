إنبي يهزم الزمالك بثنائية مثيرة في الدوري المصري

حقق فريق إنبي فوزًا مثيرًا على الزمالك بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدَّم إنبي بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب زياد كمال، وجاء هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء سددها النجم الدولي أحمد سيد زيزو.

في الدقيقة 68 من عمر المباراة تمكن اللاعب أحمد أمين أوفا من تسجيل الهدف الثاني لإنبي، ليمنح الفريق البترولي 3 نقاط في غاية الأهمية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة.

الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي.

الهجوم: عبدالرحمن عماد –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو.

بهذه النتيجة رفع فريق إنبي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط ليبقى في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.