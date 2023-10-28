جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

يعتلي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات، فيما يقع فريق فيوتشر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، عقب خوضه 4 مباريات، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثالث ب 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري

1ـ بيراميدز 13 نقطة 5 مباريات

2ـ مودرن فيوتشر 9 نقاط 4 مباريات

3ـ المصري البورسعيدي 9 نقاط 5 مباريات

4ـ الزمالك، 8 نقاط، 5 مباريات.

5- زد 8 نقاط من 4 مباريات.

6- إنبي 7 نقاط من 5 مباريات.

7- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.

8- الأهلي 6 نقاط من 2 مباريات.

9- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.

10- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات.

11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.

12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.

13- فاركو 4 نقاط من 4 مباريات.

14- الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات.

15- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.

16- الجونة نقطتين من 3 مباريات.

17- المقاولون العرب نقطتين من 4 مباريات.

18- البنك الأهلي بدون نقاط من 4 مباريات.

جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

فاركو - الجونة فى تمام الساعة 4:00 عصرا عبر قناةON TIME SPORTS

الاتحاد - المقاولون العرب فى تمام الساعة 7:00 مساء عبر قناة ON TIME SPORTS

زد - سموحة فى تمام الساعة7:00 مساء عبر قناةON TIME SPORTS

