السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

يعتلي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات، فيما يقع فريق فيوتشر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، عقب خوضه 4 مباريات، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثالث ب 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.

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جدول ترتيب الدوري المصري

 

1ـ بيراميدز 13 نقطة 5 مباريات

2ـ مودرن فيوتشر 9 نقاط 4 مباريات

3ـ المصري البورسعيدي 9 نقاط 5 مباريات
4ـ الزمالك، 8 نقاط، 5 مباريات.
5- زد 8 نقاط من 4 مباريات.
6- إنبي 7 نقاط من 5 مباريات.
7- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.

8- الأهلي 6 نقاط من 2 مباريات.
9- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.
10- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات. 
11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.
12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.
13- فاركو 4 نقاط من 4 مباريات.
14- الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات.
15- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.
16- الجونة نقطتين من 3 مباريات.
17- المقاولون العرب نقطتين من 4 مباريات.

18- البنك الأهلي بدون نقاط من 4 مباريات.

جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

فاركو - الجونة فى تمام الساعة 4:00 عصرا   عبر قناةON TIME SPORTS

الاتحاد - المقاولون العرب فى تمام الساعة 7:00 مساء  عبر قناة ON TIME SPORTS

زد - سموحة فى تمام الساعة7:00 مساء   عبر قناةON TIME SPORTS
 

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