ارتفاع عدد حالات الإصابة بالخرف في 2040 بنسبة 40%.. أطباء يفسرون السر

أكدت دراسة حديثة أنه من المتوقع أن تتضاعف معدلات الإصابة بالخرف بحلول عام 2040، إذْ يعاني حوالي 900 ألف بريطاني حاليًا من اضطراب الخرف، ولكن من المقرر أن يرتفع هذ الرقم إلى 1.7 خلال الـ20 سنة المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 40% عن التوقعات السابقة.

أسباب زيادة نسبة الإصابة بالخرف في 2040:

وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذَّرَ باحثو الدراسة من أن العبء على الرعاية الصحية والاجتماعية قد يكون أكبر بكثير مما يخشى في البداية، مشيرين إلى أن النتائج كشفت أن الخرف من المرجح أن يكون مشكلة أكثر إلحاحًا مما كان معترفا به سابقًا، فعدد الأشخاص الذين يصابون به ضمن الفئات العمرية الأكبر سنًا آخذ في الازدياد، ولا نعرف إلى متى سيستمر هذا؟

أسباب زيادة نسبة الإصابة بالخرف في 2040

في الوقت نفسه، تتبع الدراسة الجديدة التوقعات السابقة لنفس الباحثين في عام 2017، والتي تشير إلى أن الحالات المحسوبة سترتفع إلى 1.2 مليون بحلول عام 2040، وذلك بعدما انخفضت معدلات الإصابة بين عامي 2002 و2008 قبل أن ترتفع مرة أخرى من عامي 2008 و2016، حسبما أفاد الباحثون في مجلة لانسيت للصحة العامة.

أضاف الباحثون أنه إذا استمر زيادة عدد الإصابات بالخرف، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المصابين في إنجلترا وويلز إلى 1.7 مليون في عام 2040.