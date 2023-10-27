البيت الأبيض يُؤكد مُجددًا دعم إسرائيل ويرفض التعليق على اجتياح غزة

أكد "البيت الأبيض"، مُؤكدًا استمرار دعمه للاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع بدء الاجتياح البري لقطاع غزة وقطع الاتصالات، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة.

كما أكد "البيت الأبيض"، أنه سيُواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر، رافضًا التعليق على العمليات الجارية حاليًا في قطاع غزة، رغم تأكيده الإطلاع على تقارير مُتعلقة بهذه العمليات.

يأتي ذلك مع بدء "الاحتلال الإسرائيلي" عدوانًا شاملًا على قطاع غزة الذي أصبح معزولاً عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنًا مع شن الاحتلال عدوانًا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

عاجل| دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك على طول الحدود شمال غزة

تحركت "دبابات إسرائيلية" على طول الحدود الشمالية للقطاع وسط هجمات غير مسبوقة من قِبل جيش الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية في غزة، أن دبابات إسرائيلية تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع.

وأضافت أنه سُمع أصوات اشتباكات مُسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنوسع عملياتنا البرية في غزة الليلة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانييل هاغاري"، أن القوات البرية ستُوسع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، وسط الضربات الجوية المُكثفة التي تستهدف القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وقال هاغاري أيضًا إن قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى.