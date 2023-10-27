عاجل| دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك على طول الحدود شمال غزة

تحركت "دبابات إسرائيلية" على طول الحدود الشمالية للقطاع وسط هجمات غير مسبوقة من قِبل جيش الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية في غزة، أن دبابات إسرائيلية تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع.

وأضافت أنه سُمع أصوات اشتباكات مُسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنوسع عملياتنا البرية في غزة الليلة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانييل هاغاري"، أن القوات البرية ستُوسع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، وسط الضربات الجوية المُكثفة التي تستهدف القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وقال هاغاري أيضًا إن قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى.

وتعليقًا على التقارير التي تحدثت عن تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أقترح عدم التطرق إلى الشائعات.

واعتبر أن هذه الأنباء "إرهاب نفسي على مواطني دولة إسرائيل"، مضيفا أن "أي معلومات موثوقة وذات صلة سيتم تقديمها للعائلات أولا وبعد ذلك سنبلغ الجمهور بها".

وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.