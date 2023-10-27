عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُطلق قنابل ارتجاجية وعنيفة على قطاع غزة

يُواصل "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، إطلاق القنابل المُضيئة بشكل مُكثف في الشيخ رضوان ومُحيط بهلول قرب أبراج المقوسي غربي مدينة غزة، واستخدمت قوات الاحتلال صواريخ عنيفة جدًا وارتجاجية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وأشارت القناة، إلى قيام قوات الاحتلال بقصف مدفعي مُكثف شرقي قطاع غزة وغارات جوية مُكثفة على شمالي القطاع.

وتقوم "قوات الاحتلال الإسرائيلي" بقصف بري وجوي وبحري على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تزامنًا مع انقطاع الاتصال بأكثر من مليوني فلسطيني.

غزة تحترق| الاحتلال الإسرائيلي يقصف القطاع بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية

استهدف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، بالمُقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددًا من الشهداء والمُصابين، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

ونتيجة للقصف العنيف والقوي الذي يُنفذه "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، انقطعت الكهرباء وخدمات الانترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلاً عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

من جانبه قال التلفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا مُنذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مُنذ 7 أكتوبر الجاري.

عاجل| حماس تُوجه نداءً عاجلًا للشعب الفلسطيني بعد القصف العنيف على غزة

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" نداءً عاجلًا إلى أبناء "الشعب الفلسطيني" في الضفة الغربية إلى الخروج الآن في تظاهرات والاشتباك مع العدو في كل النقاط نصرة لغزة ومُقاومتها، قائلة "وليعلو صوت التكبير والرصاص والله أكبر ولله الحمد".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت.