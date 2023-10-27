إنبي يتقدم على الزمالك بالهدف الأول

تقدم فريق إنبي على الزمالك بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب ستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 22 من الشوط الأول عن طريق اللاعب زياد كمال.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

بينما دخل إنبي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة.

الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي.

الهجوم: عبدالرحمن عماد –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابوز

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين، بينما يتواجد إنبي في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط حصدها من انتصار وتعادل.