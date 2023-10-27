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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي

شيكابالا و زيزو
شيكابالا و زيزو

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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شيكابالا وشلبي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بالدوري

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موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري.. والقناة الناقلة

ويضم تشكيل الزمالك كل من:             

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.

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