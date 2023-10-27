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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري المرتبط لكرة السلة

الزمالك لكرة السلة
الزمالك لكرة السلة

فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18عاما على نظيره طلائع الجيش بنتيجه 63 - 48 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور التمهيدي بدوري المرتبط.

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وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:-

16 - 14

31 - 23

42 - 31

63 - 48

ويقع فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق؛ "هليوبوليس والأوليمبي و طلائع الجيش".

يذكر أن فريق "سلة الزمالك" فاز أمس على نظيره هليوبوليس بنتيجه 75/46  في الجولة الثانية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي "سلة الزمالك" يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الأوليمبي على صالة نادي سموحة بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويقود الفريق كل من؛ توني ميشيل مديرا فنيا وهاني عبدالعزيز مديرا إداريا.

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