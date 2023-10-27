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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب الآن في ختام تعاملات الصاغة اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

سعر الذهب.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، استقرارها، على أخر تحديث شهدته منتصف تعاملات اليوم، وسجل سعر عيار 21 بختام تعاملات الصاغة نحو 2510 جنيهات، وذلك بعد انخفاض 30 جنيها مقارنة بسعر جرام 21 بمنتصف التعاملات.

انخفض سعر الذهب عيار 24 بختام تعاملات الصاغة بنحو 34 جنيهًا؛ مسجلًا 2869 جنيها، وكان بمنتصف التعاملات 2903 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

 

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سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

الذهب

 

سعر الذهب عيار 24 بمنتصف تعاملات الصاغة

2869 جنيها

2903 جنيهات

 

سجل سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات الصاغة 2510 جنيهات، وذلك بعد انخفاض 30 جنيها مقارنة بسعر جرام 21 بمنتصف التعاملات.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

2510 جنيهات

2540 جنيها

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 18 بنحو 25 جنيهًا؛ ليسجل بختام تعاملات الصاغة 2152 جنيها، وكان بمنتصف التعاملات 2177 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 20080 جنيهًا، وكان بمنتصف التعاملات 20320 جنيهًا.

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