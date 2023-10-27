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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور علي جثمان سيدة مقتولة داخل شقتها في السيدة زينب

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

تواصل  نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيقات في واقعة العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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النيابة تحقق فى واقعة العثور على جثة فى عين شمس

 

العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في السيدة زينب 

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية  بالقاهرة ، إخطارا  من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بدائرة القسم، فانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ؛ وبالمعاينة الأولية تبين وجود جثة «عطيات فارس» وبها آثار طعنات بالجسم.

وقد استمع رجال المباحث الجنائية لأقوال الجيران، وفحصوا آخر المترددين على الشقة محل الواقعة وصولا إلى القاتل،  وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالشرقية|أسماء 

   كما تعرض  3 اشخاص للاصابة ، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكل - توك توك) في الطريق الدولي بين قرية عليم التابعة لنطاق ودائرة مركز أبو حماد وبندر مدينة أبو حماد، في دائرة ونطاق مركز شرطة أبو حماد في محافظة الشرقية.

    كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلًا من: محمد م م، 22 سنة، وعبدالحميد م م، 26 سنة، وأدهم س ف، 34 سنة، مقيمين في بهنباي مركز الزقازيق، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة في الجسد.

   وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك في الطريق الدولي بين قرية عليم مركز أبو حماد ومركز أبو حماد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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