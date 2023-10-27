النيابة تحقق فى واقعة العثور على جثة فى عين شمس

تباشر النيابة العامة بعين شمس، اليوم الخميس، التحقيق فى واقعة العثور على جثة شخص بمنطقة عين شمس، وطالبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعه.

كما أمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وذلك لمعرفة أسباب الوفاة

ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات العثور على شرق العاصمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطار من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

انتقلت قوة من القسم بالتنسيق مع رئيس المباحث الجنائية للقطاع وعُثر على جثة "مصطفى.أ." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به آثار طعنات أو طلقات أو خنق.

المعاينة المبدئية رجحت أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مادة مخدرة وعدم وجود شبهة جنائية بتأمر النيابة العامة بنقله إلى المشرحة وتشريحه تمهيدًا لحسم الواقعة.

ومن جهة أخرى قررت نيابة دار السلام، حبس المتهمين بقتل فرد أمن، بإلقاء جثته من أعلى عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان تعاطيهما للمخدرات.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، وجود كسور بسائر الجسد، وكدمات، وتهشم بالجمجمة ونزيف حاد أدى الي الوفاة، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة

وكشفت التحقيقات، أن المتوفى يعمل فرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة، وعُثر بين طيات ملابسه على "هاتفه المحمول"، وتبين حضوره لزيارة أصدقائه المقيمين بأحد الطوابق بذات العقار.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – سيدة )، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإلقاء المجنى عليه من شرفه شقة بالعقار محل الواقعة بسبب خلافات مالية بين المتوفى والمتهمان المذكوران.