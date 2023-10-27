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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شيكابالا وشلبي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بالدوري

شيكابالا وشلبي
شيكابالا وشلبي

 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل الزمالك المتوقع: 

 من المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفارس الأبيض، المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عمر جابر

في خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد مصطفى "زيزو"

في خط الهجوم: يوسف أوباما أو (سيف الجزيري)، مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق شيكابالا.

 ويفتقد الزمالك في المباراة لخدمات كل من، محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي للإصابة، وعمرو السيسي وسامسون أكينيولا وعبدالله جمعة ومحمد طارق لأسباب فنية.

 

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