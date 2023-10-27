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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة وريال مدريد ..موعد مباراة الكلاسيكو

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء غدًا السبت، إلى ملعب لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لمشاهدة الكلاسيكو  بين ريال مدريد وبرشلونة.

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موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد



ويتوقع العديد من جماهير الفريقين أن تشهد المباراة قوة وإثارة كبيرة، على غرار مباريات الكلاسيكو خلال المباريات الماضية.

ستكون مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد لأول مرة على ملعب لويس كومبانيس معقل البارسا، بسب أعمال التجديد التي تقام في ملعبه الرئيسي كامب نو.

وينتظر الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم المباراة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.
 

الإصابات تضع تشافي في مأزق قبل الكلاسيكو


أصبح تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في مأزق بعد الإصابات التي يعاني منها لاعبيه قبل الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
يترقب تشافي موقف لاعبيه المصابين الذين يعول عليهم في تشكيلته الأساسية بعد إصابة روبرت ليفاندوفسكي، ودي يونج، وجوليس كوندي، وبالدي، وبيدري.
يستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو ولديه غيابات كثيرة بعد إصابة عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق الكتالوني.
 

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:
 


يلتقي برشلونة بنظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك الأولمبي".
 

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