غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

أعلن الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة غياب أحد عناصر البلوجرانا، عن مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني والكرة بشكل عام، والمقرر لها يوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري 2023.

غياب نجم برشلونة عن مواجهة ريال مدريد

أكد الجهاز الطبي لنادي برشلونة غياب اللاعب سيرجيو روبيرتو عن كلاسيكو ريال مدريد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق اليمنى، وبالرغم من عدم إعلان مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن لكنه لم يتعافي من الإصابة التي تحتاج على الأقل لمدة إسبوعين للتعافي منها نهائيًا.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهات برشلونة ضد كل من أتلتيك بيلباو يوم الاحد المقبل 22 أكتوبر، ولقاء شاختار دونيستك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا المقرر له يوم الأربعاء 25 من نفس الشهر.

وعن عودة سيرجيو روبيرتو فإنه سيكون في مراحل الشفاء النهائي قبل أيام الكلاسيكو ولن يكون من السهل المغامرة به في التشكيل الأساسي، إذا تأكد إصابته في ربلة الساق اليمنى.

إذا كانت إصابة سيرجيو روبيرتو في الربلة وتأكد غيابه لمدة 15 يوم، فإنه سيغيب عن مواجهة ريال سوسيداد المقرر لها في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.