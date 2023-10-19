قميص برشلونة لمباراة الكلاسيكو يثير الجدل

كشف نادي برشلونة الإسباني عن القميص الذي سيخوض به مباراة الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد، والتي ستجمع بين الفريقين نهاية الشهر الجاري.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم السبت الموافق 28 أكتوبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إطار منافسات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وتقرر أن يضع برشلونة شعار رولينج ستونز "الشفاه الساخنة" على القميص في الكلاسيكو القادم، بعد الاتفاق مع الفرقة الموسيقية على وضع شعارهم بالتيشيرت.

يذكر أن فريق برشلونة سبق له أن أرتدوا قميصاً يحمل شعار مغني الراب الكندي "دريك" في عام 2022.

لابورتا يعلق على عودة ميسي :

وعلق لابورتا رئيس نادي برشلونة على إمكانية عودة ميسي لصفوف الفريق مرة أخرى قائلًا: "التعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة؟ اقترحنا على ميسي العودة في بداية هذا الموسم، أخبرنا برأيه واتخذ قرارًا احترمناه".

وأكد لابورتا على أن ملف عودة ميسي لبرشلونة غير مطروح في الوقت الحالي.

واختتم معلقًا على استضافة الكامب نو لمباريات كأس العالم 2030 قائلًا: " بالتأكيد سيستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو نصف النهائي، سنطلب المباراة النهائية، لكنني أعتقد أنها ستقام في البرنابيو".