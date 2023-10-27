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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تكشف تفاصيل زيارة وفد حماس وتؤكد ضرورة التواصل مع طرفي النزاع

الكرملين
الكرملين

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن جدول زيارة وفد حماس إلى موسكو لا يشمل أي اتصالات مع الكرملين"، كما أكد مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

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 قال بيسكوف: "إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يثير التوتر في المنطقة بأكملها"، مشيرًا إلى أن وفد حماس التقى مع مسئولين من الخارجية الروسية.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، الخميس، وصول وفد عن حماس إلى موسكو.

 أضاف بيسكوف أن موسكو ترى أنه من الضروري مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم إسرائيل.

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية، علي باقري كني، ممثلين لحركة حماس في موسكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، الجمعة.

 قالت الوكالة: “إن إيران ناقشت وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني إلى غزة خلال الاجتماع الذي عقد الخميس”.

 أفادت "تاس" أن علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيرانية للشئون السياسية أبلغ موسى أبومرزوق الذي يترأس وفد حماس أن "أولوية" طهران في المفاوضات هي "وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدة للسكان ورفع الحصار الظالم عن غزة".

 عقب الإعلان عن الزيارة، أكد مصدر دبلوماسي روسي لوكالات الأنباء المحلية، أن اللقاء مع وفد حماس، تمحور حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة، وبينهم أجانب، خلال هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

 أشار إلى أن موسكو أكدت لوفد الحركة ضرورة "الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة"، وتطرقت إلى "المسائل المرتبطة بإجلاء الرعايا الروس والأجانب الآخرين من القطاع الفلسطيني".

أفادت الخارجية الروسية في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 20 مواطنًا روسيًّا إسرائيليًّا مزدوجي الجنسية واحتجاز اثنين رهائن خلال هجوم حماس.

 

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