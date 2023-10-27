موعد صرف زيادة معاشات ومرتبات نوفمبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد صرف الزيادة الجديدة، وذلك بالتزامن مع انتهاء شهر أكتوبر الجاري.

صرف المعاشات والمرتبات بالزيادة الجديدة:

من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات والمرتبات، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، بأثر رجعي من شهر أكتوبر في نوفمبر المقبل، حيث يتم صرف معاشات شهر نوفمبر يوم الأربعاء المقبل 1 نوفمبر وعلى مدار ستة أيام.

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات والمعاشات كالآتي:

موظفو الدولة

أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات تكافل وكرامة

دافعو الضرائب

صغار الفلاحين والمزارعين



جدول صرف معاشات نوفمبر:

-الفئة التي تحصل على معاش من 1000 جنيه، تصرف في يومي 1 و2 نوفمبر.

- الفئة التي تحصل على معاش من 2000 جنيه، تصرف في يومي 3 و4 نوفمبر.

- الفئة التي تحصل على معاش من 3000 جنيه، تصرف في يومي 5 و6 نوفمبر.

الحد الأدنى للأجور:

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.